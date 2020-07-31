خبراء يحذرون..مستحضرات ترطيب البشرة تسبب حرائق ووفيات

2020/07/31 | 21:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر خبراء بريطانيون ومسؤولون في الإطفاء والصحة من نتائج غريبة توصلوا إليها مؤخرا، تربط بين مستحضرات ترطيب البشرة وبين الحرائق في المنازل.وأكد الخبراء أنه في السنوات العشر الأخيرة (منذ عام 2010)، توفي نحو 50 شخصا أو أصيب أشخاص بجروح خطيرة نتيجة جفاف المستحضرات المطرّية على ملابسهم.ونوه الخبراء إلى أن جزئيات هذه […]

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