مقتل شخص وإصابة العشرات بحادث قطار سريع في البرتغال

2020/07/31 | 21:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قُتل شخص واحد وأصيب 50 بحادث قطار سريع وسط البرتغال، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز” عن وسائل إعلام محلية.ونجم الحادث عن اصطدام القطار السريع بآلة صيانة، اليوم الجمعة، بالقرب من مدينة قلمرية وسط البلاد.وقال ناطق باسم قوات الإغاثة في المنطقة إن رجال الإسعاف والمطافئ وصلوا إلى مكان الحادث لتقييم الأضرار.انتهى25س

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