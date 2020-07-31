الكاظمي يحدّد السادس من حزيران في العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة

2020/07/31 | 21:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم السادس من شهر حزيران في العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

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