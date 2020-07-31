2020/07/31 | 21:49 - المصدر: وكالة رويترز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء العراقي: إجراء الانتخابات العامة المقبلة في 6 يونيو 2021) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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