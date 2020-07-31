ملا طلال: الحكومة الحالية ملزمة بإقامة انتخابات بغضون سنة من تاريخ تكليفها

2020/07/31 | 21:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدلى المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال بتصريح يتعلق بالانتخابات المبكرة.

حيث أكد ملا طلال، أن الحكومة الحالية ملزمة بإقامة انتخابات بغضون سنة من تاريخ تكليفها، مبينا أن هذا مطلب أساسي من مطالب المتظاهرين، وموضوع توفير أموال لإجرائها ليس بالأمر الصعب ورئيس الوزراء تعهد بتوفيرها.

وأضاف، أن الحكومة ستعمل على توفير المناخ السياسي والأمني المناسب لإقامة الانتخابات المبكرة وهناك دعم لها بهذا الاتجاه من السلطة التشريعية.

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