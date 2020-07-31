ترامب يتوعد باستخدام “قوة هجومية بالغة” ضد محتجي بورتلاند

2020/07/31 | 21:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الضباط الاتحاديين سيردون “بقوة هجومية بالغة” على المحتجين في بورتلاند إذا اقتضت الضرورة.وأضاف ترامب للصحفيين في بداية اجتماع مع الرابطة الوطنية لوكالات الشرطة في البيت الأبيض، “إذا لم ينته الأمر سنفعل أمرا قويا جدا، لا خيار لدينا”.وأثير جدل واسع النطاق قبل أيام بشأن قرار إدارة …

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