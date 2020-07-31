2020/07/31 | 21:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادلت كابل وإسلام آباد، اليوم الجمعة، الاتهامات بالمسؤولية عن اشتباك حدودي أودى بحياة 22 شخصا على الأقل، في أول أيام عيد الأضحى.ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول رفيع المستوى في مدينة جمن الباكستانية الحدودية قوله إن أعدادا كبيرة من الناس احتشدوا اليوم عند المعبر الحدودي احتجاجا على عدم افتتاحه أمامهم أمس الخميس كما كان مقررا بسبب تفشي فيروس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 22 قتيلا وعشرات الجرحى في اشتباك حدودي بين أفغانستان وباكستان وكالة تقدم الاخبارية.

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