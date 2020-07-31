تطوير رذاذ يمكنه وقف انتشار فيروس كورونا

2020/07/31 | 21:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن المجلس الأعلى للبحوث العلمية في إسبانيا، اليوم الخميس، أن العلماء الإسبان يقومون بتطوير رذاذ يمكن أن يوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، عند رشه في الفم.وقالت إحدى مؤلفي الدراسة، جوليا ريفويلتا، التي تعمل في معهد المواد العضوية العامة: “يُعتقد الآن أن العدوى تبدأ في التجويف الفموي البلعومي، لذا فإن شكل جرعة الرش […]

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