الكاظمي يحدد السادس من حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة

2020/07/31 | 21:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

حدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، يوم السادس من شهر حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

وخاطب الكاظمي الشعب العراقي في كلمته التلفزيونية، بأن "ارادتكم ستغير وجه العراق وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات".

وبين أننا "شكلنا منذ اليوم الاول لجنة لتذليل العقبات امام مفوضية الانتخابات

وذكر الكاظمي أن "جهات مختلفة حاولت الدفع لإغراق الوطن في الدماء وإنهاء آماله في التعافي"، مشيراً إلى "تقاطعات وصراعات داخلية وإقليمية تهدد مجددا أمن وسيادة العراق

وقال أن "اتهامات انطلقت ضدي شخصيا وضد كل من يقترب مني قبل وبعد تشكيل الحكومة"، مضيفاً أننا "واجهنا لمدة شهرين من عمر الحكومة عراقيل لكننا ركزنا على الأهداف الأساسية".

وزاد الكاظمي أننا "سعينا بدون كلل للعمل على ورقة إصلاح شاملة من شأنها إعادة إحياء الاقتصاد العراقي وحل الأزمات".

ونوه رئيس الوزراء بأن "الورقة البيضاء من شأنها إدخال مشاريع لمعالجة أزمة الشباب العاطلين عن العمل وإنعاش السوق".

وأضاف الكاظمي "لا توجد حلول لمعالجة الأزمات بدون استعادة هيبة الدولة"، مضيفاً أننا "بدأنا بخطوات عملية لاستثمار الغاز".

وتابع أننا "واجهنا الصراع الامني ومحاولة زج العراق في الصراعات الدولية والاقليمية".

وأكد الكاظمي أننا "رفضنا جر العراق إلى سياسة المحاور".

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