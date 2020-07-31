تعاون إيراني فنزويلي في ظل العقوبات الأمريكية

2020/07/31 | 21:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..افتتح أول سوبر ماركت إيراني في فنزويلا أبوابه في العاصمة كاراكاس، بحفل تدشين حضره السفير الإيراني.ودشنت مؤسسة “إتكا” أول متجر للسلع الاستهلاكية الإيرانية المسماة “مغاسيس” في فنزويلا.وشملت المواد المعروضة أكثر من 2500 قطعة من البضائع الإيرانية شملت: المواد الغذائية والملابس والمواد السلولزية والمواد البلاستيكية والمواد المستهلكة وأنواع المكسرات والوجبات الخفيفة والجرارات.[…]

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