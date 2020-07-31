تعديل جديد في نظام الدوري الفرنسي لكرة القدم

2020/07/31 | 22:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اعتمدت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة، قرارات جديدة للبطولة في الموسم المقبل 2020-2021.وقالت الرابطة في بيان رسمي: “خلال اجتماع بتاريخ 31 يوليو 2020، قرر مجلس إدارة الرابطة عقد جمعية عمومية في 10 سبتمبر، وفقا للنظام الأساسي ولمذكرة التفاهم بين أندية الدرجة الأولى والثانية”.وأضاف البيان: “بعد التشاور مع الأندية ووفقا […]

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