عضو بالصحة النيابية: المسؤولون الحكوميون يتحملون انتشار كورونا ’’يعلمون على الصلاة ولا يصلون’’

2020/07/31 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

حمل عضو بلجنة الصحة النيابية، عبد عون العبادي، الجمعة، 31 تموز، 2020، بعض المسؤولين الحكوميين مسؤولية انتشار فيروس كورونا في البلاد، قائلا :"يعلمون على الصلاة ولا يصلون".

وقال العبادي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن" الثقافة الصحية يجب ان تكون حاضرة لدى كل شرائح المجتمع العراقي في مواجهة وباء خطير جدا التهم ارواح الآلاف من العراقيين على مدار الاشهر الماضية"، مبينا أن "بعض المسؤولين للأسف لا يلتزمون باجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي ويظهر في وسائل الإعلام، ما يعطي اشارة خاطئة للرأي العام حيال الوباء ويدفع الاهالي لعدم الالتزام".

واضاف أن "بعض المسؤولين ينطبق عليهم مثل الشعبي يعلم الناس على الصلاة وهو لايصلي، حيث أنهم يظهرون امام وسائل الإعلام بأنهم ملتزمون بالاجراءات، وما أن تغيب الكاميرات حتى يتغير كل شي".

وبين العبادي أن " عدم التزام المسؤولين وبروز ذلك في لقاءات مصورة تنشرها مواقع فضائية واخرى على منصات التواصل الاجتماعي كانت وراء انتشار الفيروس في العراق لأن المواطن يعتبر ظهوره المسؤول وهو دون اي اجراءات وقائية ان الامر ليس خطير كما تقول وزارة الصحة وهناك تكمن الخطورة".

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، 31 تموز، 2020، تسجيل 3346 اصابة جديدة بفيروس ورونا، كاعلى حصيلة بعدد المصابين بالفيروس منذ ظهور اول اصابة في البلاد وإلى يومنا هذا، بينما كانت الحصيلة السابقة 2968 اصابة وسجلت قبل يومين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة المصادف 31 تموز 2020، حيث تم فحص ( 17634) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1000969 )".

وااضاف البيان أن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 1888) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 210،بغداد / الكرخ 293، مدينة الطب 113، النجف الأشرف 142، السليمانية 20، أربيل 53، دهوك 5، كربلاء 135، كركوك 118، ديالى76، واسط 78، البصرة 210، ميسان 62، بابل 102، الديوانية 79، ذي قار65، الأنبار 22، نينوى 26، صلاح الدين 79".

وتابع أن "الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3346 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 203، بغداد الكرخ 803، مدينة الطب 75، النجف 128، السليمانية90، أربيل230، دهوك 48، كربلاء 275، كركوك 117، ديالى 116، واسط 119، البصرة 350، ميسان94، بابل 208، الديوانية 123، ذي قار 76، الأنبار 36، المثنى135، نينوى 96، صلاح الدين24".

واشار البيان إلى أن "الوفيات 70 حالة وكما يلي : بغداد الرصافة 8، بغداد الكرخ 7 ، مدينة الطب 1 ، السليمانية 6، أربيل 5، كربلاء 3 ، كركوك 4، ديالى 2، واسط 3، البصرة 8، ميسان 1، بابل10، الديوانية 7 ، ذي قار 1، المثنى 1، نينوى2، صلاح الدين1".

وبين أن "مجموع الشفاء:87434 ( نسبة الشفاء 70.2 %)، مجموع الأصابات :124609، الراقدين الكلي:32434، الراقدين في العناية المركزة: 454، مجموع الوفيات:4741".

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وقال عليوي في تصريح صحفي تا

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