2020/07/31 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ بغداد

التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الجمعة (31 تموز 2020)، وزير الثقافة والرياضة القطري صلاح بن غانم العلي ، بحضور سفير جمهورية العراق لدى دولة قطر عمر البرزنجي، في مقر وزارة الشباب والثقافة القطرية .

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته ( بغداد اليوم )، إن "اللقاء بحث افاق التعاون المشترك في المجالين الشبابي والرياضي مع مناقشة الية تفعيل مذكرة التعاون المشترك الموقعة بين البلدين عام 2017 , واتفاقية التعاون بين اكاديمية سباير بدولة قطر مع وزارة الشباب والرياضة".

واضاف البيان أن "الوزير بن غانم العلي رحب بطروحات الوزير درجال معربا عن استعداد دولة قطر فتح آفاق رحبة للتعاون في مجال تنمية الشباب والرياضة والتفاهم بشأن سُبل تفعيل الاتفاقية المشتركة المُوقعة بينهما، فضلاً عن تبادل الخبرات والكفاءات وملفات عدة تهم البلدين الشقيقين وتعمل على الارتقاء بمستوى الرياضة وتوفير الفرص المختلفة امام الشباب".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم/ متابعة

دعا الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جوزيف بلاتر، الجمعة، إلى إيقاف الرئيس الحالي جاني إنفانتينو، بعد فتح تحقيقات جنائية بحقه في سويسرا، فيما أصبح يعرف باسم "فيفا غيت".

وقال بلاتر في بيان: &

بغداد اليوم- متابعة

أعلن صندوق الاستثمار العام السعودي، أمس الخميس، انسحابه رسمياً من صفقة شراء فريق نيوكاسل يونايتد الانجليزي، ما أغضب عشاق النادي العريق.

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن "السعودية توصلت إلى اتفاقات عد

بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وسائل إعلام بريطانية الخميس عن سحب العرض المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والمقدرة قيمته بـ300 مليون جنيه إسترليني (نحو 333 مليون يورو) لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي لكرة القدم.

ولقي العرض الذ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قطر تؤكد لدرجال التعاون مع العراق وتفعيل الاتفاقية المشتركة بين البلدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قطر تؤكد لدرجال التعاون مع العراق وتفعيل الاتفاقية المشتركة بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).