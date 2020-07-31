إنتاج “أوبك” يرتفع بنحو مليونين في تموز

2020/07/31 | 22:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفع إنتاج “أوبك” من النفط بنحو مليون برميل يوميا في شهر يوليو/تموز، وذلك بعد أن قامت السعودية وأعضاء خليجيون آخرون بإيقاف القيود الطوعية على إنتاجهم من النفط.ووفقا لمسح أجرته وكالة “رويترز”، فإن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول البالغ عددهم 13 ضخوا 23.32 مليون برميل يوميا في المتوسط في يوليو/ تموز، بارتفاع قدره […]

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