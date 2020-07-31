النواب الأمريكي يقر ميزانية العام المقبل بـ1,3 تريليون دولار

2020/07/31 | 22:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يخصص للسنة المالية 2021 بقيمة 1.3 تريليون دولار.

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