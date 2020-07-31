درجال ونظيره القطري يناقشان تفعيل اتفاقية التعاون مع أكاديمية سباير

2020/07/31 | 22:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مع وزير الثقافة والرياضة القطري صلاح بن غانم العلي، اتفاقية التعاون بين أكاديمية سباير ووزارة الشباب والرياضة العراقية، بحضور سفير جمهورية العراق لدى دولة قطر عمر البرزنجي.

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