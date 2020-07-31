2020/07/31 | 22:20 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المبعوثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت: إجراء انتخابات ذات مصداقية وحرة ونزيهة وشاملة بشكل صحيح يمكن أن يعيد تنشيط النظام السياسي ويبني ثقة الجمهور

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