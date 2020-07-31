30 عامًا على الحدث الذي كبد العراق مئات المليارات: مواقع التواصل تستذكر.. وفيلم مرتقب يكشف تفاصيل جديدة

2020/07/31 | 22:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد قبل ثلاثين عاماً، غزا صدام حسين دولة الكويت المجاورة وأعلنها “المحافظة رقم 19” للعراق، أما اليوم، أعاد معارضوه، الذين باتوا في السلطة العلاقات مع الجار الإستراتيجي، لكن جراح حرب الخليج الثانية لا تزال قائمة بالنسبة للكويتيين والعراقيين.الكويت قبل و بعد غزو الإخوان خونة الأوطان ..❗️ #الكويت_خط_احمر pic.twitter.com/lGW5prV35t — أركــــاد (@ArkadCo) […]

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