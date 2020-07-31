رئيس الوزراء العراقي يحدد السادس من يونيو 2021 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة

2020/07/31 | 22:54 - المصدر: فرانس 24

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قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجمعة في كلمة بثها التلفزيون إن موعد إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة هو السادس من يونيو/حزيران عام 2021.



وستعد تلك الانتخابات سابقة في تاريخ هذا البلد الذي يشهد احتجاجات كبيرة على النظام السياسي وشهد الاقتراع فيه أحداث عنف أحيانا وكثيرا ما شابه تزوير.



وتعهد الكاظمي في كلمته بتأمين تلك الانتخابات وحمايتها وتوفير مستلزماتها.

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