مواطن من بابل يتبرع بـ 80 سريرا لمستشفى الشطرة

2020/07/31 | 22:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار عن تبرع مواطن من محافظة بابل الى ردهات العزل الصحي في مستشفى الشطرة العام ب 80 سريرا طبيا .وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مستشفى الشطرة العام تسلم 80 سريرا طبيا مخصصا لردهات العزل الصحي من متبرع من محافظة بابل […]

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