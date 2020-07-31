2020/07/31 | 23:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح حكومي بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا: ليس كما يتصور البعض! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/31 | 23:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح حكومي بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا: ليس كما يتصور البعض!) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح حكومي بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا: ليس كما يتصور البعض!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).