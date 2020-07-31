يونامي ترحب بتحديد موعد للانتخابات المبكرة

2020/07/31 | 23:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن ترحيبها بدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى انتخابات مبكرة تجري في 6 حزيران/ يونيو 2021.وقال بيان عن البعثة إن الانتخابات المبكرة تلبي مطلباً شعبياً رئيسياً على طريق تحقيق المزيد من الاستقرار والديمقراطية في العراق.وأكدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم والمشورة الفنية على النحو الذي […]

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