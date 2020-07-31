تعاريف ومفاهيم أهم قضايا المسألة القومية (3) - عبدالله تركماني

2020/07/31 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني الدولة القومية عندما يتحدث الكثيرون عن الدولة في الأدبيات السياسية المعاصرة، فإنما يدور بأذهانهم - بصفة أساسية - ظاهرة الدولة القومية، كما تبلورت وتطورت خلال التاريخين الحديث والمعاصر، وكما نظّر لها مفكرون روّادٌ (ماكيفيلي، بودان، هوبز، هيغل، ماركس...



وغيرهم).



لقد ظلت طبيعة الدولة ووظائفها ودورها في المجتمع وعلاقاتها بالدول الأخرى محل جدل كبير في الفكر السياسي.



فقد أكد أصحاب الفكر الليبرالي ع ......





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