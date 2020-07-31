حركات التحرر الوطني والمقاومة في العالم العربي .. التاريخ والحقائق .. النجاحات والاخفاقات ...!!! الجزء الثاني - زياد عبد الفتاح الاسدي

2020/07/31 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي الجزء الثاني : بدايات التحرر الوطني والنهوض القومي ثم التراجع والاخفاقاتذكرنا في الجزء الاول كيف تاسست في المنطقة العربية ولا سيما في المشرق العربي العديد من الاحزاب الشيوعية والماركسية وأحزاب اليسار القومي في المشرق العربي منذ نهاية الحرب العالمية الاولى وإلى خمسينات القرن الماضي ...



حيث شهدت مُختلف أنحاء العالم العربي على المستوى الشعبي والسياسي مرحلة مُتصاعدة من حركات التحرري الوطني والنهوض ......





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