مصرف الرافدين يوجه فروعه باستئناف الدوام غدا السبت

2020/07/31 | 23:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مصرف الرافدين، باستئناف الدوام غدا السبت في بعض فروعه لاستكمال صرف رواتب الموظفين .

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