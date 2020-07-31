حرب: تحديد موعد الانتخابات يوافق الدستور والقانون

2020/07/31 | 23:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الجمعة، ان تحديد موعد الانتخابات المبكرة من قبل رئيس الوزراء يوافق الدستور والقانون.

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