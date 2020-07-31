2020/07/31 | 23:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يتبادل التهاني مع عدد من قادة الدول العربية بمناسبة عيد الاضحى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/31 | 23:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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