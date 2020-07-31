الرشيد يقرر استئناف العمل لبعض فروعه لاستكمال رواتب الصحة

2020/07/31 | 23:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مصرف الرشيد، استئناف العمل لبعض فروعه غدا السبت لاستكمال صرف رواتب منتسبي وزارة الصحة.

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