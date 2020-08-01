البرلمان الأذربيجاني يعد الهجوم الأرمني

2020/08/01 | 00:09 - المصدر: الصباح

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أذربيجان / متابعة الصباح

عد البرلمان الأذربيجاني الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأرمنية، الشهر الحالي، "استفزازًا عسكرياً" في تجاه محافظة توفوز الواقعة قرب الحدود الأذربيجانية الأرمنية من خلال استخدام قذائف المدفعية.

وقال عضو البرلمان الأذربيجاني سكرتير لجنة العلاقات الدولية في حزب "أذربيجان الجديدة" الحاكم إيمان ناصروف: ان "هذه المغامرة العسكرية المصحوبة بانتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي أثارت غضباً واحتجاجاً بين الأذربيجانيين".

واضاف ان "التضامن الشعبي والمدني في اذربيجان جاء رداً على الاستفزاز العسكري الأرمني".

وتابع: انه "تم إلحاق ضربات ساحقة بالقوى البشرية والمعدات العسكرية للجيش الأرميني، أثناء الهجوم المضاد للجيش الأذربيجاني"، مبينا ان "تعزيز موقف أذربيجان على الساحة الدولية يعد عاملاً مهماً".

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