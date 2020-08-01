البرلمان الأذربيجاني يعد الهجوم الأرمني

أذربيجان / متابعة الصباح
عد البرلمان الأذربيجاني الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأرمنية، الشهر الحالي، "استفزازًا عسكرياً" في تجاه محافظة توفوز الواقعة قرب الحدود الأذربيجانية الأرمنية من خلال استخدام قذائف المدفعية.
وقال عضو البرلمان الأذربيجاني سكرتير لجنة العلاقات الدولية في حزب "أذربيجان الجديدة" الحاكم إيمان ناصروف: ان "هذه المغامرة العسكرية المصحوبة بانتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي أثارت غضباً واحتجاجاً بين الأذربيجانيين".
واضاف ان "التضامن الشعبي والمدني في اذربيجان جاء رداً على الاستفزاز العسكري الأرمني".
وتابع: انه "تم إلحاق ضربات ساحقة بالقوى البشرية والمعدات العسكرية للجيش الأرميني، أثناء الهجوم المضاد للجيش الأذربيجاني"، مبينا ان "تعزيز موقف أذربيجان على الساحة الدولية يعد عاملاً مهماً".
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