فلوريدا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في وفيات كورونا

2020/08/01 | 00:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية سجلت السلطات الصحية في ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الجمعة ارتفاعا غير مسبوق للمرة الرابعة على التوالي في حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.وأكدت إدارة الصحة في الولاية تسجيل 257 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 252 و217 و191 وفاة في الأيام الثلاثة السابقة.وأصبح بذلك إجمالي عدد ضحايا الفيروس التاجي في فلوريدا 6843 حالة.وسجلت السلطات الصحية المحلية خلال اليوم الأخير 9007 إصابات جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 470386 إصابة مؤكدة، ما يجعل من فلوريدا ثاني أكبر بؤرة للعدوى في البلاد بعد كاليفورنيا حيث سجلت حتى اليوم 485502 إصابة منها 8909 حالات وفاة.

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