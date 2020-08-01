مصر تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بكورونا

2020/08/01 | 00:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 321 إصابة و31 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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