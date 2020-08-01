الولايات المتحدة تتخطى 4.5 ملايين إصابة بكورونا

2020/08/01 | 00:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد تخطى 4,5 ملايين حالة.

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