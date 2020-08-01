الفلسفة الجديدة...صرخة إضافية للجياع.. في بلدي... - غسان صابور

2020/08/01 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور الفلسفة الجديدة...صرخة إضافية للجياع ..



في بلدي..."الفقر و الجوع و العوز يفقد الإنسان كرامته...



و يعزز تبعيته لجلاده" ....هذه افتتاحية صديقي جــاك..



من مدينة اللاذقية الجديدة" على صفحته الفيسبوكية.......ــ ويزداد خوفي عليه...من عدة سنوات أصبحت كلمات جــاك المختصرة البسيطة..



الفيسبوكية..



افضل تلخيص واقعي حقيقي..



لما يحدث يوميا..



بمدينة اللاذقية..



والتي اصبحت الصورة الحقيقية السي ......





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