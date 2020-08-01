رئيس الوزراء العراقي: السادس من حزيران 2021 موعد الانتخابات التشريعية المبكرة

2020/08/01 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد, -(أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجمعة أنّ بلاده ستنظم انتخابات تشريعية مبكرة في 6 حزيران/يونيو 2021، في سابقة في هذه الدولة التي تشهد احتجاجات على النظام السياسي ورجالاته وسط انعدام ثقة الناخبين بالسياسيين.وكان الكاظمي تعهد، بعيد تسميته في بداية أيار/مايو، أن تقود حكومته “الانتقالية” العراق نحو انتخابات […]

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