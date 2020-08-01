لماذا جرى توقيف روائية عالمية معروفة في زيمبابوي؟

2020/08/01 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هراري-(أ ف ب) – أوقفت شرطة زيمبابوي الجمعة الروائية ذات الشهرة العالمية تسيتسي دانغاريمبغا أثناء تظاهرها ضد الفساد في العاصمة هراري تزامناً مع ذكرى انتخاب الرئيس إميرسون منانغاوغا.واقتادت الشرطة دانغاريمبغا (61 عاما) في شاحنة أمنية إثر تظاهرها في ضاحية بورودالي الراقية في العاصمة هراري رفقة متظاهرة أخرى، وفق ما عاين صحافي من وكالة فرانس […]

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