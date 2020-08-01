البرازيل تسجل تراجعا طفيفا في إصابات ووفيات كورونا

2020/08/01 | 01:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 52383 إصابة و1212 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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