ريال مدريد يعلن رحيل مهاجمه الشاب

2020/08/01 | 04:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال مدريد، رحيل مهاجمه الشاب داني جوميز إلى صفوف ليفانتي مقابل 2 مليون يورو.

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