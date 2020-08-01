نوال الزغبي تضع صورة

2020/08/01 | 08:24 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

إستعانت الفنانة نوال الزغبي بصورة نشرتها للامام السيّد موسى الصدر كدلالة على تواضعه وتفانيه بحب الوطن، بحسب مايراه المواطنين اللبنانيين، لتعبّر عن مدى إستيائها من تصرفات رجال السياسة في لبنان.

ونشرت نوال عبر حسابها الخاص على تويتر صورة تظهر الإمام الصدر وهو يستلقي على فراش متواضع...

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