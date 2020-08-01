الحلبوسي يدعو لعقد جلسة نيابية طارئة لمناقشة الانتخابات المبكرة وحل البرلمان

2020/08/01 | 08:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الى عقد جلسة نيابية طارئة ومفتوحة وبحضور الرئاسات لمناقشة الانتخابات المبكرة وحل البرلمان.

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