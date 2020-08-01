قراءة في نتائج التشريح الاجتماعي للشخصية العراقية ح6 - عباس علي العلي

2020/08/01 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي الوردي ونظرية المعرفةيقول الباحث العراقي هشام العيسى في أحد تغريداته المهمة أن علاقة الإنسان الصحيحة وفهمه للوجود تبدأ من فهمه الصحيح لمجموعة العلاقات الارتباطية التي تحركه وتدفعه للمضي بالوجود على أسس سليمة (لا يمكن ان تصلح رؤيتنا للحياة ..



مالم تصلح رؤيتنا للدين والعقائد)، فهذا الشرط الذي وضعه العيسى يقودنا إلى أهمية البحث عن الصحيح دون أن نخشى ردة الفعل من أي جهة تحاول جرنا إلى حقائق تشبه ا ......





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