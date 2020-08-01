2020/08/01 | 08:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يدعو إلى عقد جلسة طارئة مفتوحة وعلنية بشأن خطاب الكاظمي الأخير ​ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/01 | 08:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يدعو إلى عقد جلسة طارئة مفتوحة وعلنية بشأن خطاب الكاظمي الأخير ​) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يدعو إلى عقد جلسة طارئة مفتوحة وعلنية بشأن خطاب الكاظمي الأخير ​) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).