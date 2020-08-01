2020/08/01 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..حدد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، اربع اشكاليات قانونية امام الحكومة في اجراء الانتخابات المبكرة مبينا ان العقبة القانونية الابرز هو حل مجلس النواب.وقال التميمي في تصريح لـلمعلومة ان “اجراء انتخابات مبكرة نيابية تحتاج الى المقومات الأساسية ابرزها حل البرلمان اذ مع وجود البرلمان لايمكن إجراء هذه الانتخابات لان عمر البرلمان هو اربع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحكومة تتعثر امام اربع اشكاليات قانونية لإجراء الانتخابات المبكرة ابرزها حل البرلمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحكومة تتعثر امام اربع اشكاليات قانونية لإجراء الانتخابات المبكرة ابرزها حل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).