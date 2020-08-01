2020/08/01 | 09:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة صلاح الدين، السبت، 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″.وقال مصدر طبي لـ”تقدم” عن “دائرة صحة محافظة صلاح الدين، سجلت 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا”.وأضاف ان “الدارة سجلت ايضاً 23 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صلاح الدين وكالة تقدم الاخبارية.

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