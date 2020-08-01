المكسيك تقترب من ثالث أكبر عدد لوفيات كورونا في العالم

2020/08/01 | 09:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقترب المكسيك من تجاوز بريطانيا لتصبح ثالث أكبر بلدان العالم في عدد وفيات كورونا وذلك مع دخول الوباء منعطفات جديدة في أمريكا اللاتينية تهدد بتعطيل إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.

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