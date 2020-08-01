2020/08/01 | 09:11 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع سبعة أشخاص بينهم نائب أميركي جراء تصادم طائرين في الاسكا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/01 | 09:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع سبعة أشخاص بينهم نائب أميركي جراء تصادم طائرين في الاسكا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع سبعة أشخاص بينهم نائب أميركي جراء تصادم طائرين في الاسكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).