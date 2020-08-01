2020/08/01 | 09:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يطلق رواتب الدوائر الأمنية التابعة للداخلية في ميسان وكالة تقدم الاخبارية.

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