اليوم.. مصرفان يستأنفان الدوام الرسمي لاستكمال صرف الرواتب

2020/08/01 | 09:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرفا الرافدين والرشيد استئناف دوامهما الرسمي في بعض فروعهما لاستكمال صرف رواتب الموظفين.وقال مصرف الرافين في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إنه “تقرر استئناف الدوام الرسمي يوم السبت للفروع التي لديها توطين والمشمولة بدفع الرواتب إضافة إلى بعض أقسام الإدارة العامة”.كما قرر مصرف الرشيد استئناف الدوام في بعض فروعه […]

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