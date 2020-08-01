أميركا تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا

2020/08/01 | 09:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار إحصاء لرويترز، إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد 1453 حالة على الأقل يوم الجمعة، في أكبر زيادة يومية منذ 27 ايار ليصل مجمل عدد حالات الوفاة إلى 153882 حالة.وارتفع عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة 66986 حالة على الأقل ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 4.58 مليون …

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