2020/08/01 | 09:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، السبت، عن استمرار المفاوضات مع بغداد من اجل حل ازمة المنافذ الحدودية، مبينا ان موضوع إدارة المنافذ الحدودية لكردستان سيحل بالتوافق مع بغداد.وقال عضو الحزب صبحي المندلاوي في تصريح متلفز تابعته المعلومة ان ” ملف المنافذ الحدودية مازال على طاولة الحوار بين حكومتي بغداد واربيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب البارزاني: موضوع إدارة المنافذ الحدودية لكردستان سيحل بالتوافق مع بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب البارزاني: موضوع إدارة المنافذ الحدودية لكردستان سيحل بالتوافق مع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).