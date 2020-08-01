حجاج بيت الله يستقبلون أول أيام التشريق

2020/08/01 | 09:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، أول ايام التشريق، برمي الجمرات الثلاث.وكان الحجاج قد وصلوا لمشعر منى بعد أدائهم طواف الإفاضة في المسجد الحرام، حيث اتخذت السلطات السعودية كافة الاجراءت الوقائية لضمان سلامة ضيوف الرحمن.فيما أكدت وزارة الصحة خلو المشاعر المقدسة من أي إصابات بفيروس كورونا في ثالث أيام الحج.

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